***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.06.2022 20:03
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.06.2022
Alım
1.500
25.430,00
16.06.2022
Satım
500
8.485,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037814
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0537
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,3207
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3768
En Düşük
17,9707
18:051.027,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.027,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2856
|17,2872
|% 0,29
|
|Euro
|18,2761
|18,3309
|% 1,73
|
|Sterlin
|21,3038
|21,4106
|% 1,91
|
|Frank
|17,8613
|17,9689
|% 3,51
|
|Riyal
|4,5932
|4,6163
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|14,91
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.802
|6.930
|59,00
|
|Yarım
|3.339
|3.390
|29,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.694
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,16
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,92
|