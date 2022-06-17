***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.06.2022 21:16
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.06.2022
Alım
1.750
29.070,00
17.06.2022
Satım
1.750
29.195,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038153
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0395
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3504
En Düşük
17,2421
17:5918,2008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0744
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.023,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,80
|Açılış
|: 1.023,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3261
|17,3378
|% 0,23
|
|Euro
|18,1782
|18,2008
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,1082
|21,2141
|% -0,93
|
|Frank
|17,7840
|17,8911
|% -0,24
|
|Riyal
|4,6046
|4,6277
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-22,28
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-9,29
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.779
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.328
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,18
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,65
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
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17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
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17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem