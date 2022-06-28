***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.06.2022 20:20
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.06.2022
Alım
2.750
45.325,00
28.06.2022
Satım
500
8.315,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039849
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1344
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,80
|Açılış
|: 974,65
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6552
|16,6603
|% 0,81
|
|Euro
|17,5336
|17,5546
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2356
|20,3371
|% 0,09
|
|Frank
|17,3383
|17,4427
|% 0,70
|
|Riyal
|4,4252
|4,4474
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,57
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,18
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.492
|6.618
|26,00
|
|Yarım
|3.182
|3.237
|13,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,58
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
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17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de