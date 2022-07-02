***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.07.2022 20:57
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
1.07.2022
Alım
500
7.915,00
1.07.2022
Satım
261
4.165,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040952
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0509
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,34
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7317
|16,7493
|% 0,30
|
|Euro
|17,4208
|17,4918
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,1958
|20,2971
|% -0,36
|
|Frank
|17,3763
|17,4810
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4493
|4,4716
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|2,19
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|11,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|6,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,88
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,50
|