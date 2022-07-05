***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.07.2022 21:08
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
5.07.2022
Alım
1.250
19.607,50
5.07.2022
Satım
821
12.946,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041904
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1698
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0308
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05964,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,49
|Açılış
|: 962,65
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8862
|16,9871
|% 0,96
|
|Euro
|17,4378
|17,4667
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,2455
|20,3470
|% -0,19
|
|Frank
|17,4692
|17,5744
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5096
|4,5322
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-41,79
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-14,85
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.460
|6.588
|-38,00
|
|Yarım
|3.162
|3.221
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.610
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,29
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,52
|