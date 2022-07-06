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***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

06.07.2022 20:46
***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi


***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    6.07.2022
    Alım
    500
    8.312,50


    6.07.2022
    Satım
    2.388
    40.439,80






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042512


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 23,34 57.079.478 % 9,99  
KONYA 991,70 57.787.950 % 9,99  
POLHO 4,52 65.576.490 % 9,98  
FONET 12,67 14.145.666 % 9,98  
IZINV 17,10 4.576.517 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2141 17,2404 % 1,57  
Euro 17,5275 17,5758 % 0,62  
Sterlin 20,4873 20,5900 % 1,29  
Frank 17,6595 17,7658 % 1,22  
Riyal 4,5739 4,5968 % 1,50  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -22,87  
Altın Gr. 964 965 1,72  
Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.477 6.613 11,00  
Yarım 3.170 3.233 5,00  
Çeyrek 1.588 1.616 2,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,28 0,04  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,17  
B. Petrol 101 101 -2,09  
Seans Raporu 18:05
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