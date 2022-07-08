***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.07.2022 19:12
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
7.07.2022
Alım
2.000
36.505,00
7.07.2022
Satım
3.750
68.897,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044904
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0489
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35968,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,42
|Açılış
|: 968,80
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2727
|17,3097
|% 0,24
|
|Euro
|17,5519
|17,6100
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7452
|20,8493
|% 0,30
|
|Frank
|17,6114
|17,7175
|% -0,16
|
|Riyal
|4,5933
|4,6164
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,46
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.500
|6.651
|65,00
|
|Yarım
|3.182
|3.253
|33,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,33
|
Seans Raporu
12:35
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