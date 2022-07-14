***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2022 10:43
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.07.2022
Alım
2.250
38.017,50
13.07.2022
Satım
750
12.782,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045283
BIST
12:102.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,95
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
12:1017,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0765
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
12:1017,5479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0178
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5580
En Düşük
17,4233
12:10966,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,13
|Açılış
|: 966,05
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,44
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DOAS
|91,35
|116.218.234
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|21.681.489
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,00
|7.944.064
|% 8,54
|
|TSGYO
|4,73
|26.414.908
|% 8,49
|
|ASUZU
|197,20
|213.534.580
|% 7,58
|
|SILVR
|22,04
|3.872.164
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|183.726.309
|% -9,02
|
|IHAAS
|27,16
|9.950.763
|% -8,43
|
|IZFAS
|2,35
|2.892.229
|% -6,37
|
|PEGYO
|2,00
|13.573.978
|% -6,10
|
|THYAO
|48,34
|1.289.661.804
|% -1,75
|
|EREGL
|26,00
|455.710.938
|% 0,08
|
|SISE
|20,70
|390.067.150
|% -0,58
|
|KARSN
|7,24
|322.436.932
|% 4,78
|
|ODAS
|3,15
|309.611.079
|% 3,28
|
|ODAS
|3,15
|309.611.079
|% 3,28
|
|ADESE
|0,76
|41.580.454
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,83
|132.055.036
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,17
|193.225.396
|% -0,24
|
|KARSN
|7,24
|322.436.932
|% 4,78
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4944
|17,5004
|% 0,44
|
|Euro
|17,5232
|17,5479
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,6727
|20,7763
|% 0,21
|
|Frank
|17,6950
|17,8016
|% -0,05
|
|Riyal
|4,6463
|4,6696
|% 0,52
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-18,98
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-17,00
|
|Tam
|6.568
|6.681
|-52,00
|
|Yarım
|3.201
|3.254
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-2,05
|