***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2022 20:14
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.07.2022
Alım
2.500
41.087,50
2.06.2022
Satım
500
8.287,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045619
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,5010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0720
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0602
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5367
En Düşük
17,4475
18:05961,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,87
|Açılış
|: 961,73
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4494
|17,5010
|% 0,41
|
|Euro
|17,5013
|17,5367
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6132
|20,7166
|% 0,25
|
|Frank
|17,6940
|17,8006
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6390
|4,6622
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,48
|
|Altın Gr.
|961
|961
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.547
|6.706
|2,00
|
|Yarım
|3.190
|3.266
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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