***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.07.2022 20:52
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.07.2022
Alım
2.250
38.977,50
22.07.2022
Satım
750
12.987,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047459
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05984,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,23
|Açılış
|: 984,24
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7358
|17,7385
|% 0,16
|
|Euro
|18,0869
|18,1399
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,2125
|21,3189
|% 0,04
|
|Frank
|18,3592
|18,4698
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7062
|4,7298
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,36
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.608
|6.709
|-53,00
|
|Yarım
|3.220
|3.283
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,24
|