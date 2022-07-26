***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.07.2022 20:19
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.07.2022
Alım
750
12.815,00
26.07.2022
Satım
500
8.545,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047909
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0863
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,0982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1030
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,28
|Açılış
|: 986,55
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8482
|17,8509
|% 0,44
|
|Euro
|18,0737
|18,1101
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,4118
|21,5192
|% 0,26
|
|Frank
|18,4759
|18,5872
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7384
|4,7622
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-2,13
|
|Altın Gr.
|986
|987
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.641
|6.714
|-2,00
|
|Yarım
|3.236
|3.283
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,11
|