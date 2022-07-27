***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.07.2022 20:50
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.07.2022
Alım
1.250
21.407,50
27.07.2022
Satım
750
12.930,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048365
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1179
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05990,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,89
|Açılış
|: 990,87
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8952
|17,8998
|% 0,23
|
|Euro
|18,1553
|18,2079
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,5220
|21,6299
|% 0,49
|
|Frank
|18,4948
|18,6062
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7519
|4,7757
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|4,58
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.662
|6.748
|35,00
|
|Yarım
|3.246
|3.299
|17,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,15
|
Seans Raporu
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