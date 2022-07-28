***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.07.2022 20:00
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.07.2022
Alım
750
12.732,50
28.07.2022
Satım
500
8.550,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048870
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,8938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.009,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.009,40
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8865
|17,8882
|% 0,05
|
|Euro
|18,1998
|18,2568
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,6315
|21,7400
|% -0,18
|
|Frank
|18,6262
|18,7384
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7507
|4,7745
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|20,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,39
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.716
|6.796
|5,00
|
|Yarım
|3.272
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,44
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
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17:57ITTFH
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem