***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.08.2022 20:39
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
8.08.2022
Alım
250
4.300,00
8.08.2022
Satım
1.496
25.935,80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053235
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.032,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.032,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9407
|17,9553
|% 0,24
|
|Euro
|18,3083
|18,3314
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6272
|21,7356
|% 0,32
|
|Frank
|18,7262
|18,8390
|% 0,96
|
|Riyal
|4,7626
|4,7864
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,58
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.981
|-9,00
|
|Yarım
|3.370
|3.413
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,44
|
|B. Petrol
|95,81
|95,81
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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