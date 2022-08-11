***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.08.2022 19:20
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.08.2022
Alım
1.250
21.302,50
11.08.2022
Satım
0
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054819
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0760
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1621
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.033,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.033,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9402
|17,9479
|% 0,44
|
|Euro
|18,5400
|18,5656
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,8719
|21,9816
|% 0,49
|
|Frank
|19,0275
|19,1422
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7636
|4,7874
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.915
|6.991
|7,00
|
|Yarım
|3.369
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|2,07
|