***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.08.2022 21:32
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.08.2022
Alım
3.754
65.485,32
16.08.2022
Satım
1.251
21.832,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056113
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0234
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,8912
18:0518,2379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0160
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.023,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9244
|17,9347
|% -0,13
|
|Euro
|18,1902
|18,2379
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,6186
|21,7270
|% 0,14
|
|Frank
|18,7897
|18,9029
|% -0,61
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.860
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.343
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|-3,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
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Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
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17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
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17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
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17:50
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