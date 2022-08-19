***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.08.2022 09:11
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.08.2022
Alım
4.300
74.734,44
18.08.2022
Satım
500
8.867,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057002
BIST
13:013.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 10,79
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0118,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0118,2291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:011.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:01
|HKTM
|13,31
|1.022.581
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.808.003
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.773.707
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.162.162
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|85.962.684
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,88
|24.228.701
|% -8,31
|
|OZRDN
|16,21
|9.550.641
|% -8,31
|
|ALCTL
|31,94
|51.261.785
|% -8,01
|
|GZNMI
|42,52
|281.359.602
|% -7,28
|
|THYAO
|69,35
|2.562.621.463
|% -0,43
|
|SISE
|25,70
|2.109.306.109
|% 0,78
|
|PETKM
|11,13
|1.722.970.501
|% 0,63
|
|EREGL
|30,06
|1.554.931.530
|% 1,97
|
|KRDMD
|12,19
|1.456.898.600
|% 3,74
|
|YKBNK
|5,75
|1.266.330.863
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,91
|797.831.029
|% 3,59
|
|PETKM
|11,13
|1.722.970.501
|% 0,63
|
|EKGYO
|3,62
|525.700.054
|% -0,55
|
|ALBRK
|1,98
|248.373.148
|% 1,02
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0979
|18,1007
|% 0,12
|
|Euro
|18,2169
|18,2291
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4391
|21,5466
|% -0,25
|
|Frank
|18,8693
|18,9829
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8047
|4,8288
|% 0,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|-35,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,12
|