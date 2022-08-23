***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.08.2022 20:09
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.08.2022
Alım
750
12.950,00
23.08.2022
Satım
250
4.340,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057889
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0899
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.018,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.018,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1061
|18,1233
|% 0,32
|
|Euro
|18,0455
|18,0686
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3657
|21,4728
|% 0,91
|
|Frank
|18,7196
|18,8324
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8095
|4,8336
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.840
|6.914
|32,00
|
|Yarım
|3.333
|3.380
|15,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,49
|