***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.08.2022 18:13
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.08.2022
Alım
1.000
17.175,00
24.08.2022
Satım
250
4.345,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058182
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.021,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.021,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1404
|18,1629
|% 0,29
|
|Euro
|18,0619
|18,0788
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,3273
|21,4342
|% -0,18
|
|Frank
|18,6842
|18,7967
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8130
|4,8372
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.912
|-4,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,69
|
Seans Raporu
17:59
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