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***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

29.08.2022 22:41
***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi


***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    29.08.2022
    Alım
    2.254
    37.821,88


    29.08.2022
    Satım
    354
    5.950,52






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058961


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DYOBY 18,64 66.039.533 % 9,97  
ADEL 33,54 42.059.080 % 9,97  
HALKB 7,84 3.635.932.262 % 9,96  
NTGAZ 20,66 41.428.726 % 9,95  
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Dolar 18,1769 18,1870 % 0,12  
Euro 18,1675 18,1857 % 0,49  
Sterlin 21,2174 21,3238 % -0,21  
Frank 18,6955 18,8081 % -0,15  
Riyal 4,8266 4,8508 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -0,93  
Altın Gr. 1.015 1.015 -0,94  
Cumhuriyet 6.797 6.900 15,00  
Tam 6.798 6.863 -68,00  
Yarım 3.313 3.355 -34,00  
Çeyrek 1.661 1.677 -17,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 -0,14  
Gümüş Gr. 10,95 10,97 -0,10  
B. Petrol 103 103 3,75  
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