***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.08.2022 23:32
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.08.2022
Alım
0
0
31.08.2022
Satım
2.000
33.367,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059195
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0953
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.000,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.000,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1857
|18,2014
|% 0,00
|
|Euro
|18,2785
|18,3058
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0772
|21,1829
|% -0,13
|
|Frank
|18,5277
|18,6393
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8258
|4,8500
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.703
|6.774
|-58,00
|
|Yarım
|3.266
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,00
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|-2,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem