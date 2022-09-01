***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.09.2022 20:21
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.09.2022
Alım
500
8.282,50
01.09.2022
Satım
750
12.485,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059486
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1095
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05994,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,75
|Açılış
|: 994,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1967
|18,2147
|% 0,16
|
|Euro
|18,1602
|18,1874
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,9574
|21,0625
|% -0,58
|
|Frank
|18,4793
|18,5906
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8310
|4,8552
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,50
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,89
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.694
|6.765
|-9,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-3,47
|