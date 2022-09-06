***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.09.2022 21:18
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.09.2022
Alım
2.000
33.437,50
06.09.2022
Satım
556
9.320,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060784
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0350
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1900
En Düşük
18,0395
18:05996,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,88
|Açılış
|: 996,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2155
|18,2256
|% 0,05
|
|Euro
|18,0600
|18,0700
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,9355
|21,0405
|% 0,04
|
|Frank
|18,4308
|18,5418
|% -0,49
|
|Riyal
|4,8337
|4,8580
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-9,09
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.746
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.287
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-3,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
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