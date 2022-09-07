***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.09.2022 18:18
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.09.2022
Alım
1.750
29.487,50
07.09.2022
Satım
1.574
26.695,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061114
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2300
En Düşük
18,1300
18:051.006,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.006,96
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.006,97
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2223
|18,2312
|% -0,02
|
|Euro
|18,2235
|18,2412
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,9317
|21,0367
|% -0,01
|
|Frank
|18,5597
|18,6715
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.797
|6.891
|51,00
|
|Yarım
|3.312
|3.366
|27,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.686
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,23
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|-4,28
|