***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.09.2022 18:10
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.09.2022
Alım
1000
16.772,50
13.09.2022
Satım
506
8.545,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062865
BIST
14:313.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -25,44
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
14:3118,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
14:3118,2607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
14:311.000,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.000,05
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DESA
|31,72
|38.702.553
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|6.057.979
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,12
|124.063.286
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|76.362.052
|% 9,70
|
|TUKAS
|12,80
|281.567.877
|% 8,66
|
|ISCTR
|10,17
|1.263.484.788
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|41.305.973
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.229.514.334
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,64
|4.638.206.532
|% -5,61
|
|THYAO
|72,20
|3.275.771.914
|% 1,55
|
|ASELS
|31,18
|3.031.624.114
|% 3,93
|
|AKBNK
|14,51
|2.359.534.384
|% -7,93
|
|YKBNK
|7,91
|2.172.630.880
|% -9,39
|
|EKGYO
|4,47
|1.877.276.242
|% -7,26
|
|KRDMD
|13,64
|4.638.206.532
|% -5,61
|
|YKBNK
|7,91
|2.172.630.880
|% -9,39
|
|CEMAS
|1,46
|239.076.956
|% -0,68
|
|AKBNK
|14,51
|2.359.534.384
|% -7,93
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2521
|18,2604
|% 0,06
|
|Euro
|18,2628
|18,2735
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1203
|% 0,49
|
|Frank
|18,9199
|19,0339
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8415
|4,8657
|% 0,01
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,20
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.807
|-9,00
|
|Yarım
|3.292
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|-0,01
|