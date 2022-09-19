***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.09.2022 18:17
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.09.2022
Alım
1000
17.257,50
19.09.2022
Satım
2.250
39.182,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064100
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1181
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05983,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 983,23
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2712
|18,2818
|% 0,14
|
|Euro
|18,3579
|18,4019
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,8319
|20,9363
|% 0,21
|
|Frank
|18,8694
|18,9831
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8458
|4,8701
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-1,28
|
|Altın Gr.
|983
|984
|0,13
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.683
|6.785
|73,00
|
|Yarım
|3.256
|3.304
|23,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG