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***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

23.09.2022 19:31
***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi


***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    23.09.2022
    Alım
    250
    4.032,50


    23.09.2022
    Satım
    626
    10.178,74






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065047


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GLBMD 13,53 17.255.443 % 10,00  
ULKER 21,78 149.871.752 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.616.151 % 10,00  
PCILT 17,76 49.998.747 % 9,97  
VESTL 35,76 1.218.440.950 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3977 18,4161 % 0,53  
Euro 17,8776 17,8968 % -0,80  
Sterlin 19,9980 20,0983 % -2,67  
Frank 18,6959 18,8085 % 0,18  
Riyal 4,8784 4,9028 % 0,56  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -23,22  
Altın Gr. 974 974 -9,47  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.654 6.777 15,00  
Yarım 3.235 3.303 2,00  
Çeyrek 1.622 1.652 2,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 -0,70  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,39  
B. Petrol 86,33 86,33 -4,13  
Seans Raporu 18:05
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