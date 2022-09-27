***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.09.2022 18:09
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.09.2022
Alım
1.000
15.955,00
27.09.2022
Satım
-
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065503
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0857
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05971,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,11
|Açılış
|: 971,11
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4812
|18,4943
|% 0,10
|
|Euro
|17,8080
|17,8252
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,8500
|19,9495
|% 0,95
|
|Frank
|18,6126
|18,7247
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8995
|4,9240
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|15,28
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.591
|6.687
|8,00
|
|Yarım
|3.207
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,85
|84,85
|1,99
|