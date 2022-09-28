***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.09.2022 18:16
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.09.2022
Alım
1000
15.982,50
28.09.2022
Satım
2000
32.410,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065775
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3970
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,0869
En Düşük
17,6326
18:05987,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,08
|Açılış
|: 987,99
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
988,92
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4955
|18,5056
|% 0,31
|
|Euro
|18,0127
|18,0891
|% 2,26
|
|Sterlin
|20,0726
|20,1733
|% 1,73
|
|Frank
|18,8686
|18,9823
|% 1,93
|
|Riyal
|4,8977
|4,9222
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|32,72
|
|Altın Gr.
|988
|988
|22,08
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.676
|6.790
|114,00
|
|Yarım
|3.248
|3.319
|56,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.660
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,34
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|2,88
|