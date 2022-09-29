***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.09.2022 20:36
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.09.2022
Alım
1.500
23.717,50
29.09.2022
Satım
500
7.962,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066237
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1607
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,30
|Açılış
|: 986,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4845
|18,5006
|% -0,09
|
|Euro
|18,1277
|18,1805
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,3764
|20,4786
|% 1,44
|
|Frank
|18,8086
|18,9219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9055
|4,9301
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-1,73
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.621
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.221
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,79
|87,79
|-0,26
|