***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.10.2022 18:13
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.10.2022
Alım
250
3.942,50
03.10.2022
Satım
0
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066826
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0523
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0989
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.007,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 19,38
|Açılış
|: 1.007,96
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5306
|18,5540
|% 0,28
|
|Euro
|18,2028
|18,2352
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,8333
|20,9378
|% 1,12
|
|Frank
|18,6103
|18,7224
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9179
|4,9426
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|30,16
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|19,97
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.752
|6.830
|98,00
|
|Yarım
|3.285
|3.336
|45,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.668
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|1,50
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,92
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|3,05
|
Seans Raporu
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