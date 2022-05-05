***IZINV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***IZINV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [IZINV]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin mevcut "IZTAR" işlem kodu 05/05/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "IZINV" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026487BIST