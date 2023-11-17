***IZINV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.11.2023 18:39
***IZINV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZINV.E payları 20/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218770
BIST
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18:057.853
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 72,68
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.864
18:0528,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0415
|Açılış
|: 28,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1384
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
18:051.828,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.828,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|10,67
|47.451.298
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|3.465.347
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|78.772.885
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|72.940.816
|% 9,98
|
|DOGUB
|14,54
|52.457.569
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|11.799.595
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|34.070.735
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|6.784.336
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,00
|8.699.251
|% -9,25
|
|AVHOL
|55,10
|612.647.613
|% -8,77
|
|THYAO
|254,25
|12.204.388.419
|% 4,07
|
|MIATK
|729,00
|5.490.496.184
|% 3,85
|
|TUPRS
|153,50
|3.386.726.323
|% -0,39
|
|REEDR
|29,70
|3.213.481.132
|% 0,00
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,53
|1.345.006.372
|% -0,13
|
|ZOREN
|5,05
|782.502.087
|% -0,20
|
|IHLAS
|1,43
|196.875.266
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,98
|254.162.311
|% -2,94
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6802
|28,6948
|% 0,14
|
|Euro
|31,2704
|31,2930
|% 0,47
|
|Sterlin
|35,5640
|35,7423
|% 0,31
|
|Frank
|32,2287
|32,4228
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6257
|7,6640
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|899,22
|900,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,88
|1.056,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,61
|80,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,76
|1.982,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 74 artarak (% 0.87 ) 8, 306
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
17:59MEKAG
Yüzde 9.36 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 483 adet işlem
-
17:58IHYAY
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 926 adet işlem
-
17:55SAMAT
Yüzde 5.51 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 254 adet işlem