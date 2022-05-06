***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 11:28
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027147
BIST
11:572.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,83
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:5714,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0828
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:5715,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0855
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:57903,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,89
|Açılış
|: 903,60
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IMASM
|19,96
|14.069.744
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.836
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.608.249
|% 9,74
|
|ALKA
|34,74
|46.995.705
|% 9,11
|
|TIRE
|16,84
|72.918.635
|% 9,07
|
|PETUN
|24,42
|39.938.220
|% -8,13
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|92.211.358
|% -7,10
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|ODAS
|2,53
|308.064.224
|% -4,89
|
|SISE
|19,65
|2.983.003.246
|% 4,47
|
|THYAO
|42,56
|1.375.199.390
|% -0,28
|
|KOZAL
|187,20
|766.574.934
|% 5,35
|
|KOZAA
|34,66
|568.044.525
|% 6,65
|
|KRDMD
|15,56
|526.225.264
|% -0,64
|
|SISE
|19,65
|2.983.003.246
|% 4,47
|
|ODAS
|2,53
|308.064.224
|% -4,89
|
|YKBNK
|4,87
|477.981.308
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|214.812.833
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|60.622.635
|% 0,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9362
|14,9438
|% 0,56
|
|Euro
|15,7857
|15,7976
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3778
|18,4699
|% 0,41
|
|Frank
|15,1039
|15,1948
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9703
|3,9902
|% 0,55
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,61
|
|Altın Gr.
|903
|903
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|5,00
|
|Tam
|6.038
|6.192
|15,03
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|7,27
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,91
|