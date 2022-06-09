***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 16:36
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036489
BIST
17:112.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,92
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:1117,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1049
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:1118,4601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0663
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:111.020,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.020,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.168.729
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.605.636
|% 9,96
|
|FONET
|13,06
|75.134.190
|% 9,84
|
|FLAP
|4,29
|86.012.258
|% 9,16
|
|TSGYO
|6,75
|51.882.900
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.795.825
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.038.814
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,90
|32.807.052
|% -8,12
|
|THYAO
|46,32
|6.067.834.303
|% -0,86
|
|SISE
|22,40
|2.890.527.193
|% 2,47
|
|SASA
|43,20
|2.136.753.222
|% 0,89
|
|SAHOL
|19,60
|1.678.731.402
|% -1,31
|
|TOASO
|63,15
|1.340.838.654
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,62
|638.348.776
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,20
|248.453.366
|% -4,76
|
|DOHOL
|3,98
|797.440.118
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,59
|818.000.272
|% 0,22
|
|KARSN
|7,25
|1.189.888.830
|% 4,02
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2218
|17,2311
|% 0,61
|
|Euro
|18,4136
|18,4601
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,5263
|21,6343
|% 0,56
|
|Frank
|17,6031
|17,7091
|% 0,97
|
|Riyal
|4,5776
|4,6006
|% 0,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|-0,55
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|