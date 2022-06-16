***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 14:05
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037661
BIST
14:562.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -46,42
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:5617,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0840
|Açılış
|: 17,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:5618,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:561.013,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.013,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:54
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|UFUK
|72,00
|9.165.227
|% 7,46
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|TSGYO
|4,77
|119.502.798
|% 7,19
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,86
|107.457.707
|% -6,54
|
|TIRE
|19,30
|44.252.117
|% -5,30
|
|HEDEF
|6,79
|14.036.991
|% -5,17
|
|RAYSG
|12,31
|2.957.249
|% -4,87
|
|THYAO
|47,50
|3.776.019.535
|% -1,94
|
|SASA
|45,92
|2.406.006.430
|% 2,68
|
|EREGL
|29,38
|2.117.979.519
|% -1,94
|
|SISE
|21,22
|1.300.687.945
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,11
|903.004.441
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,54
|396.720.128
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,62
|629.264.722
|% -2,94
|
|DOHOL
|3,94
|482.457.004
|% -4,14
|
|TSKB
|2,09
|227.067.763
|% -2,79
|
|ISCTR
|4,57
|471.142.738
|% -4,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3172
|17,3226
|% 0,49
|
|Euro
|18,0198
|18,0531
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9989
|21,1042
|% 0,45
|
|Frank
|17,5897
|17,6957
|% 1,94
|
|Riyal
|4,6018
|4,6248
|% 0,55
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-14,83
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.727
|6.823
|-48,00
|
|Yarım
|3.303
|3.337
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,73
|
Seans Raporu
14:54
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15:09TIRE
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 922 adet işlem
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15:08FONET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 487, 135 adet işlem
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 59 kaybederek (% -2.10 ) 2, 220
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15:07
DOAS, LIDFA, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:07
DOBUR, FONET, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında