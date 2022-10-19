***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:01
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072799
BIST
13:533.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 38,16
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:5318,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:5318,3100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0900
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,3700
En Düşük
18,3000
13:53976,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,48
|Açılış
|: 976,99
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
975,99
BIST En Aktif Hisseler13:51
|GESAN
|149,60
|465.213.133
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|27.994.520
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|288.477.922
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|83.118.216
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|39.132.933
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|255.338.180
|% -6,32
|
|KIMMR
|6,90
|6.050.898
|% -4,43
|
|SEGYO
|1,61
|129.349.569
|% -4,17
|
|HKTM
|72,75
|46.021.286
|% -3,90
|
|EKIZ
|13,72
|335.799
|% -3,38
|
|ODAS
|8,13
|4.001.129.779
|% -2,87
|
|THYAO
|97,50
|3.628.914.852
|% 0,26
|
|AKBNK
|15,39
|2.174.768.785
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,53
|1.975.188.029
|% 1,49
|
|TUPRS
|360,50
|1.726.181.455
|% 0,47
|
|ODAS
|8,13
|4.001.129.779
|% -2,87
|
|YKBNK
|9,53
|1.975.188.029
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,44
|908.707.086
|% 1,14
|
|AKBNK
|15,39
|2.174.768.785
|% 1,99
|
|ISCTR
|9,64
|1.247.615.652
|% 1,80
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5932
|% 0,05
|
|Euro
|18,1842
|18,1934
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,8731
|20,9777
|% -0,52
|
|Frank
|18,4837
|18,5951
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% -0,01
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-18,89
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,73
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-47,00
|
|Tam
|6.637
|6.716
|-48,00
|
|Yarım
|3.234
|3.284
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,12
|91,12
|1,09
|