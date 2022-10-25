***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 13:26
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073909
BIST
13:494.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 24,02
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:4918,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:4918,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:49981,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,45
|Açılış
|: 981,88
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:49
|AGYO
|8,36
|23.881.836
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|276.961.655
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.882.334
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.435.068
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|445.264.932
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.279.914
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|90.550.903
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.802.398
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|216.130.717
|% -9,89
|
|THYAO
|101,60
|3.382.293.733
|% 2,11
|
|SISE
|33,26
|1.895.554.600
|% 2,46
|
|SASA
|105,90
|1.851.009.535
|% 5,90
|
|AKBNK
|15,76
|1.607.140.769
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,60
|1.555.111.447
|% 2,45
|
|TSKB
|3,12
|907.543.235
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,13
|609.657.069
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,66
|1.250.651.296
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,60
|1.555.111.447
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,99
|1.448.978.921
|% 3,42
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6099
|% 0,15
|
|Euro
|18,3463
|18,3552
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0331
|21,1386
|% 0,56
|
|Frank
|18,4849
|18,5963
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,05
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,04
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.227
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-1,12
|