***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:03
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079107
BIST
10:084.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 23,06
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.385
En Düşük
4.364
10:0818,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:0818,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:081.022,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.021,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:06
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|ETILR
|11,50
|6.818.583
|% 9,52
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|IDGYO
|3,73
|1.204.125
|% 7,80
|
|DOAS
|135,60
|38.049.180
|% 7,70
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|5.049.450
|% -9,96
|
|KLMSN
|16,69
|8.111.915
|% -9,29
|
|HUNER
|8,63
|3.069.406
|% -9,16
|
|GOLTS
|122,00
|14.616.329
|% -7,85
|
|THYAO
|111,90
|174.508.640
|% 0,63
|
|ODAS
|10,06
|161.939.659
|% 2,76
|
|ASELS
|37,84
|108.832.174
|% 0,26
|
|ALARK
|77,95
|106.295.089
|% -2,44
|
|EREGL
|34,66
|97.035.886
|% -0,17
|
|IHGZT
|0,90
|29.823.010
|% 0,00
|
|ODAS
|10,06
|161.939.659
|% 2,76
|
|KLSYN
|3,55
|27.282.250
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,08
|33.929.624
|% 0,40
|
|YKBNK
|9,32
|62.316.951
|% 0,54
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5987
|18,6098
|% 0,12
|
|Euro
|18,6390
|18,6429
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,1306
|21,2365
|% 0,54
|
|Frank
|18,8420
|18,9555
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,19
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.821
|6.879
|19,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,67
|0,11
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-0,06
|