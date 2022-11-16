***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:47
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080476
BIST
17:404.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 30,06
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4018,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4019,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0497
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:401.061,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.061,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CONSE
|11,44
|381.734.681
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.895.270
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|YYLGD
|35,02
|446.401.621
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.787.065
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.312.099
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.767.103
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,80
|9.312.179.296
|% -2,94
|
|YKBNK
|11,38
|7.999.724.722
|% 5,47
|
|ISCTR
|10,22
|6.678.782.848
|% 5,04
|
|AKBNK
|17,08
|6.397.021.991
|% 5,50
|
|EREGL
|37,32
|5.538.267.247
|% -0,74
|
|YKBNK
|11,38
|7.999.724.722
|% 5,47
|
|ISCTR
|10,22
|6.678.782.848
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,41
|1.416.028.454
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,63
|3.080.035.170
|% 1,26
|
|TSKB
|3,40
|1.731.320.878
|% 4,29
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6155
|% 0,08
|
|Euro
|19,3109
|19,3211
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,0210
|22,1314
|% 0,10
|
|Frank
|19,6937
|19,8123
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.062
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.430
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,09
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,34
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55ULKER
Yüzde 4.66 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 526, 462 adet işlem
-
17:54YYLGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 531, 009 adet işlem
-
17:53GARAN
Yüzde 4.46 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 082, 552 adet işlem
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 71 artarak (% 1.36 ) 5, 136
-
17:52XU100
Endeks 4, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 127, 431.00 milyon TL de