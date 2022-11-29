***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:55
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082856
BIST
13:474.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,83
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:4718,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:4719,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1021
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:471.052,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.052,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:47
|PKENT
|180,40
|72.055.488
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.401.421
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.700.573
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.432.468
|% 9,98
|
|RNPOL
|23,82
|62.106.526
|% 9,97
|
|PRDGS
|15,74
|78.569.030
|% -9,54
|
|BAYRK
|9,83
|47.292.808
|% -6,91
|
|SEGYO
|3,28
|220.700.250
|% -6,82
|
|EDIP
|8,77
|71.178.880
|% -5,29
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|117,30
|6.480.130.732
|% 1,91
|
|SISE
|39,06
|4.779.146.772
|% -3,12
|
|YKBNK
|11,96
|2.791.110.936
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,79
|2.765.405.707
|% 3,35
|
|EKGYO
|7,23
|2.669.359.453
|% 4,48
|
|EKGYO
|7,23
|2.669.359.453
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,75
|705.098.591
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,96
|2.791.110.936
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,79
|2.765.405.707
|% 3,35
|
|ISCTR
|10,30
|1.938.857.144
|% -0,29
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6376
|% 0,06
|
|Euro
|19,3489
|19,3605
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,3287
|22,4407
|% 0,64
|
|Frank
|19,5395
|19,6572
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,02
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,66
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.028
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,23
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|2,16
|