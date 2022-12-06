***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:27
[IZINV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084639
BIST
11:494.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 8,75
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.967
En Düşük
4.910
11:4918,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:4919,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:491.062,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.062,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:47
|BARMA
|122,10
|27.505.589
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.349.489
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.294.656
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.223.894
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.052.187
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|408.231.742
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|362.158.670
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|38.157.901
|% -9,97
|
|EUREN
|75,40
|369.583.563
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,19
|4.992.711.194
|% 5,91
|
|THYAO
|138,30
|3.735.733.212
|% -0,22
|
|EREGL
|42,64
|3.328.675.700
|% 0,47
|
|ASELS
|49,38
|2.113.346.272
|% -0,80
|
|ENKAI
|27,30
|1.953.850.230
|% 2,40
|
|KRDMD
|17,19
|4.992.711.194
|% 5,91
|
|ADESE
|1,85
|262.011.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|885.333.101
|% -0,83
|
|TSKB
|4,05
|422.617.620
|% 1,00
|
|SKBNK
|2,68
|278.518.030
|% 0,37
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6414
|% 0,02
|
|Euro
|19,5520
|19,5624
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6557
|22,7694
|% 0,13
|
|Frank
|19,6920
|19,8106
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|0,17
|