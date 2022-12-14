***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 11:40
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087039
BIST
12:105.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:1018,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:1019,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0494
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
12:101.084,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.084,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BTCIM
|40,70
|823.902.237
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.590.944
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|31.830.244
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|187.131.320
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.375.310
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,20
|47.515.828
|% -6,03
|
|KONTR
|172,80
|202.245.390
|% -5,32
|
|KRDMD
|18,56
|4.590.728.051
|% -1,38
|
|THYAO
|144,00
|3.629.618.151
|% 0,00
|
|ASELS
|60,10
|2.925.802.567
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,27
|2.678.688.387
|% 4,55
|
|AKBNK
|18,15
|2.541.743.727
|% 3,95
|
|EKGYO
|8,27
|2.678.688.387
|% 4,55
|
|SKBNK
|2,85
|798.083.226
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,56
|4.590.728.051
|% -1,38
|
|VAKBN
|11,17
|2.511.134.981
|% 5,88
|
|YKBNK
|11,91
|2.383.938.260
|% 3,12
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6495
|% 0,04
|
|Euro
|19,8583
|19,8639
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,0095
|23,1249
|% 0,15
|
|Frank
|20,0206
|20,1413
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,03
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.526
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,00
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|0,00
|