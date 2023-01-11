***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:23
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100142
BIST
15:194.871
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -116,94
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1918,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1920,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:191.133,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.133,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SDTTR
|56,65
|6.439.745
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.176.298
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,46
|294.891.063
|% 7,96
|
|GOZDE
|21,06
|353.458.746
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.495.503
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.331.309
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,80
|6.406.138.618
|% -1,07
|
|EREGL
|37,90
|4.628.190.186
|% 0,11
|
|ASELS
|55,35
|4.020.165.225
|% -4,82
|
|KOZAL
|546,40
|3.472.266.221
|% -2,95
|
|KRDMD
|17,87
|3.393.576.100
|% -1,49
|
|EKGYO
|8,42
|2.480.283.847
|% -0,94
|
|YKBNK
|9,02
|2.362.824.618
|% -5,35
|
|KRDMD
|17,87
|3.393.576.100
|% -1,49
|
|KATMR
|2,11
|367.378.820
|% -9,05
|
|SKBNK
|2,64
|454.006.813
|% -3,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7719
|18,7781
|% 0,02
|
|Euro
|20,1576
|20,1635
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6717
|22,7854
|% -0,32
|
|Frank
|20,1720
|20,2935
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.666
|7.721
|-14,00
|
|Yarım
|3.724
|3.777
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|