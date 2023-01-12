***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 14:01
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
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14:424.725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,54
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:4218,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:4220,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0412
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:421.138,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.139,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,26
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KRDMA
|17,38
|362.380.902
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.592.761
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.535.728
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,62
|25.785.781
|% 9,31
|
|COSMO
|95,25
|840.032
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|9.325.293
|% -9,92
|
|POLTK
|1.565,90
|71.572.054
|% -9,88
|
|ALFAS
|238,10
|189.750.956
|% -8,42
|
|THYAO
|128,20
|8.496.081.823
|% 2,31
|
|KRDMD
|17,89
|5.870.879.164
|% 4,07
|
|ASELS
|53,30
|3.986.307.207
|% 0,95
|
|EREGL
|37,32
|3.676.861.875
|% 1,30
|
|KOZAL
|518,70
|3.384.320.710
|% -0,02
|
|KRDMD
|17,89
|5.870.879.164
|% 4,07
|
|EKGYO
|7,94
|2.635.274.447
|% -1,73
|
|YKBNK
|8,67
|2.280.061.121
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,50
|385.798.086
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,83
|2.232.615.008
|% -1,68
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7827
|% 0,04
|
|Euro
|20,2203
|20,2314
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7747
|22,8889
|% 0,18
|
|Frank
|20,0768
|20,1978
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% 0,03
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,54
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,41
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.695
|7.741
|8,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,20
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57NIBAS
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 190 adet işlem
-
14:56OYAKC
Yüzde 4.76 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 252, 285 adet işlem
-
14:55KENT
Yüzde 4.68 oranında artışla 199.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 122 adet işlem
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 11 artarak (% 0.53 ) 4, 218
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ONCSM, SDTTR, KRDMA, KNFRT