***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2023 10:33
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149405
BIST
13:544.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,65
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5419,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5421,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:541.276,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.276,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:52
|BRSAN
|137,50
|283.175.584
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.450.665
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|189.802.650
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.099
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.003.789
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|138.215.208
|% -9,73
|
|IZINV
|19,98
|7.250.738
|% -8,01
|
|AYEN
|19,09
|35.284.294
|% -7,78
|
|ISCTR
|12,56
|2.623.755.191
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,50
|2.088.718.394
|% -0,40
|
|CWENE
|110,90
|1.193.682.451
|% -6,18
|
|SISE
|37,10
|1.183.839.627
|% -1,07
|
|THYAO
|127,50
|1.041.498.820
|% -1,01
|
|ISCTR
|12,56
|2.623.755.191
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,52
|375.584.237
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,50
|671.841.064
|% 1,06
|
|ZOREN
|4,49
|189.802.650
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,13
|561.716.287
|% 0,21
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5320
|19,5368
|% 0,12
|
|Euro
|21,3907
|21,3965
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5722
|24,6954
|% 0,06
|
|Frank
|21,8338
|21,9653
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1919
|5,2179
|% 0,07
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.276
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|9.283
|9.423
|20,00
|
|Tam
|9.237
|9.472
|20,65
|
|Yarım
|4.567
|4.657
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|