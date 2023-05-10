***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2023 11:08
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149426
BIST
13:554.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,62
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5519,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0224
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5521,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:551.276,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.605
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.082.320
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|139.151.810
|% -9,73
|
|IZINV
|19,91
|7.313.512
|% -8,33
|
|AYEN
|19,05
|35.834.503
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,35
|2.102.033.724
|% -0,58
|
|CWENE
|110,60
|1.202.046.175
|% -6,43
|
|SISE
|37,02
|1.193.370.292
|% -1,28
|
|THYAO
|127,40
|1.056.051.766
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,51
|375.703.686
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,48
|678.108.521
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,12
|563.221.139
|% 0,14
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5311
|19,5375
|% 0,13
|
|Euro
|21,3834
|21,3886
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5677
|24,6909
|% 0,04
|
|Frank
|21,8320
|21,9635
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1931
|5,2192
|% 0,09
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-3,09
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|9.274
|9.414
|11,00
|
|Tam
|9.226
|9.461
|9,06
|
|Yarım
|4.565
|4.656
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|