Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

11.07.2023 10:00
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [IZINV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170258


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:416.336
Değişim :  1,05% |  65,80
Açılış :  6.371  
Önceki Kapanış :  6.270  
En Düşük
6.235 En Yüksek
6.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 16,61 38.374.207 % 10,00  
AYCES 220,30 61.754.973 % 9,99  
AVHOL 157,40 15.266.698 % 9,99  
YAYLA 8,93 25.214.337 % 9,98  
OYAYO 18,08 17.998.012 % 9,98  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Dolar 26,0854 26,0908 % 0,01  
Euro 28,7162 28,7338 % 0,28  
Sterlin 33,5623 33,7306 % 0,31  
Frank 29,5074 29,6851 % 0,51  
Riyal 6,9395 6,9743 % 0,06  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 10,71  
Altın Gr. 1.626 1.626 10,48  
Cumhuriyet 10.777 10.940 -12,00  
Tam 10.478 10.676 34,00  
Yarım 5.239 5.363 18,00  
Çeyrek 2.628 2.681 8,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 0,07  
Gümüş Gr. 19,47 19,49 0,07  
B. Petrol 78,38 78,38 0,69  
Seans Raporu 11:41
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru