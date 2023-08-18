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***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

18.08.2023 17:28
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [IZINV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187109


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KLMSN 26,62 114.847.132 % 10,00  
POLTK 5.990,40 65.289.904 % 10,00  
TETMT 1.297,60 15.253.288 % 9,99  
QNBFL 213,70 858.219 % 9,98  
DGGYO 38,16 50.799.411 % 9,97  
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Euro 29,4694 29,4825 % -0,03  
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Riyal 7,2056 7,2418 % 0,10  
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Altın Ons 1.893 1.893 3,79  
Altın Gr. 1.648 1.648 3,52  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.078 11.155 27,00  
Yarım 5.556 5.603 14,00  
Çeyrek 2.770 2.802 7,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,74 0,03  
Gümüş Gr. 19,76 19,78 0,02  
B. Petrol 83,91 83,91 -0,21  
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