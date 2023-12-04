***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 11:38
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221816
BIST
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14:548.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 21,18
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
14:5428,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0351
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
14:5431,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0154
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
14:541.925,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.925,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler14:50
|EKOS
|33,00
|127.212.756
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|43.826.938
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|98.153.906
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.216.216
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|375.915.000
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,64
|1.026.810.427
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|6.559.080
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.853,00
|311.687.375
|% -9,61
|
|THYAO
|262,25
|6.496.570.571
|% 0,58
|
|TUPRS
|154,40
|2.378.776.886
|% 0,72
|
|SASA
|52,90
|2.301.916.434
|% 1,15
|
|BINHO
|315,75
|2.046.784.781
|% 9,92
|
|ISCTR
|22,12
|1.777.668.417
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,35
|903.888.284
|% 0,00
|
|ODAS
|11,40
|1.239.401.535
|% 5,46
|
|ISCTR
|22,12
|1.777.668.417
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,82
|1.514.337.381
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,03
|376.628.397
|% -0,40
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8990
|28,9321
|% 0,12
|
|Euro
|31,4417
|31,4561
|% -0,01
|
|Sterlin
|36,5668
|36,7502
|% -0,13
|
|Frank
|33,0094
|33,2082
|% -0,29
|
|Riyal
|7,6850
|7,7235
|% 0,07
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|931,99
|933,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,52
|988,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.070,60
|2.070,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:07KRSTL
Yüzde 8.61 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 589 adet işlem
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15:06OZSUB
Yüzde 7.76 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 439 adet işlem
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15:05XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 50, 854.00 milyon TL de
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15:05TDGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 633 adet işlem
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15:04AGROT
Yüzde 9.97 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 847, 983 adet işlem